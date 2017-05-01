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Силы самообороны Японии в понедельник впервые отправились на выполнение задачи по охране американского флота, который обеспечивает безопасность Японии.

Утром 1 мая вертолетоносец "Идзумо" покинул базу Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава и ушел в трехмесячное плавание к берегам Филиппин. По данным источников телеканала NHK, по дороге он выполнит операцию по защите кораблей снабжения ВМС США.

В плане плавания "Идзумо" значится посещение портов ряда стран Юго-Восточной Азии. Однако вскоре после выхода из Токийского залива он возьмет под охрану американские корабли, которые в свою очередь направляются в акваторию Японского моря для дозаправки боевых кораблей ВМС США, оснащенных информационно-управляющими системами Aegis.

В сопровождении "Идзумо" они проследуют до района острова Сикоку, после чего маршруты японского вертолетоносца и американских кораблей разойдутся.

Возможность участия в подобных операциях была предоставлена Силам самообороны Японии после вступления в силу соответствующих поправок к законодательству в сфере безопасности в марте прошлого года. Согласно правовым нормам, японские корабли теперь могут выполнять задачи по охране вооружений и оборудования США и других стран, которые участвуют в обеспечении безопасности Японии. При этом даже в мирное время им будет разрешено в ограниченных масштабах применять оружие, если на то будут весомые основания.

Силы самообороны будут следить за районом вокруг американских кораблей, чтобы вовремя выявить подозрительные морские или воздушные суда. По мнению наблюдателей, такие действия демонстрируют еще большее укрепление двустороннего альянса на фоне напряженности на Корейском полуострове.