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Мужчина открыл стрельбу на вечеринке около бассейна в одном из жилых комплексов города Сан-Диего в Калифорнии. В результате инцидента одна женщина была убита и еще восемь человек получили ранения. Нападавшего застрелила полиция.

Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, сообщают в полиции.

В одной руке у стрелявшего было оружие, в другой - бутылка пива, отмечают американские СМИ.

Нападение произошло во время празднования дня рождения в районе города, известном как университетский городок, сообщает NBC News. Один из очевидцев, назвавший себя Джоном, рассказал местному телеканалу KFMB-TV, что видел, как вооруженный мужчина сидел около бассейна, в одной руке у него была бутылка пива, в другой - пистолет.

По словам очевидца, он и его жена видели трех человек с огнестрельными ранениями, лежавших на земле, и одного раненого, который ползком попытался добраться до другого пострадавшего, чтобы оказать ему помощь.

На место преступления, по словам очевидца, прибыли двое полицейских, которые попытались оказать стрелявшему противодействие.

Нападавший был застрелен после того, как направил пистолет в лицо полицейскому, сказала журналистам начальник полиции Сан-Диего Шелли Циммерман. Она не назвала имени нападавшего. По ее словам, предположительно, стрелявший проживал в этом жилом комплексе. Мотив злоумышленника пока не установлен, сообщает РИА Новости.

Всех пострадавших госпитализировали. Полиция начала расследование инцидента.