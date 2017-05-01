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Российский телеведущий Владимир Соловьев дал жесткий ответ радиослушателю из Литвы, поддержавшему мнение польского журналиста Томаша Мацейчука о том, что советские солдаты, разгромившие гитлеровскую Германию, являются "красными фашистами", сообщает baltnews.ee.

Комментарий слушатель оставил во время прямого эфира на радиостанции "Вести ФМ". Радиослушатель напомнил о "красных фашистах" и пообещал, что Владимира Путина будут судить в Международном суде.

"Россия - слабая страна и так и будет слабой. И прав польский патриот, озвучивший, что вы – "красные фашисты". Путина будут судить в международном суде", - написал слушатель.

Тем временем Соловьев в ответ на реплику радиослушателя отметил, что подобные рассуждения хороши "до тех пор, пока от тех, кого он считает "красными фашистами", в морду не получил". Следует также отметить, что, когда Соловьев отвечал радиослушателю, он перепутал Литву с Латвией, а также пытался говорить на эстонский манер, растягивая гласные.

"Denniss, ты, главное, когда русские танки увидишь, то штанишки не забудь поменять. Все эти рассуждения очень хороши до тех пор, пока ты от тех, кого называешь "красными фашистами", в морду не получил, понимаешь? В морду не получил! Латвия это… Поэтому я тебе так скажу, Denniss: ты немножечко, не хами лишнего. Или Литва? (услышав подтверждение коллеги) Литва. Не хами совсем. Просто не хами. А насчет международного суда - ты, что ли, в международный суд Путина поведешь? Ты? Вся твоя задрипанная армия в одном лифте помещается. […] То есть, ты сейчас Великую Россию победишь? Ой-ой-ой! Здесь так все тебя испугались, Denniss! Ты же еще сюда на заработки ко мне приедешь! Ой, простите за слово заработки… Ты же будешь побираться, ты же еще на русском языке говоришь! Красные фашисты… Это ты недобитая нацистская сволота", - сказал Соловьев.

Напомним, недавно польский журналист Томаш Мацейчук спровоцировал массовую драку в студии телеканала НТВ. Мацейчук повздорил с главным редактором издания PolitRussia Русланом Осташко, сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошел на съемках передачи "Место встречи" 26 апреля. Обстановка в студии накалилась после того, как один из гостей программы попытался поставить знак равенства между немецким фашизмом и советским коммунизмом. В спор вмешался главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко. Журналист предупредил, что если его оппоненты посмеют еще хоть раз назвать его предков фашистами, то "получат по морде". Речь главреда прервал польский журналист Мацейчук. "Ваши деды — красные фашисты", – сказал он, обращаясь к Осташко.

После этого Осташко подбежал к Мацейчуку и ударил его. Поляк в ответ тоже попытался нанести несколько ударов, после чего к драке подключилась украинская журналистка Елена Бойко. Драка продолжалась недолго — дерущихся довольно быстро разняла охрана.