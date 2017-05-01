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Мужчина-индонезиец, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве.

Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабре 1870 года.

При этом в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась лишь в 1900 году, и ошибки с годом рождения - не редкость. Но, как заявили BBC местные власти, документы дедушки Гхото были подлинными.

Из-за ухудшившегося здоровья он был госпитализирован 12 апреля. Шесть дней спустя он настоял на выписке и вернулся домой.

"После того как он вернулся из больницы, он мог съесть лишь пару ложек каши и выпить немного воды", - сказал BBC его внук Суянто. "Так он продержался пару дней, потом вплоть до своей смерти он вообще отказался от еды и воды", - добавил внук.

Сообщается, что Мба Гхото до самой смерти был заядлым курильщиком. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей.

В своей деревне дедушка Гхото был героем, прославившимся своими рассказами про войну с японцами и голландскими колонизаторами.

Внук Суянто рассказал, что его дедушку похоронили в понедельник на местном кладбище - на участке, который он сам купил несколько лет назад.

На могиле было поставлено надгробие, которое несколько лет простояло рядом с домом Мба Гхото.

"Он ни о чем не просил. Перед смертью он просто хотел, чтобы мы, его семья, отпустили его с миром", - сказал его внук.

Согласно независимой экспертизе, дедушка Гхото был старше француженки Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Он считался самым старым человеком в мире в эпоху документированной истории.