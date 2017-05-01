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Пассажиры самолета Москва-Бангкок компании "Аэрофлот", который попал в зону турбулентности, не получили тяжелых травм, представляющих угрозу их жизни, сообщает авиаперевозчик.

"По информации из медицинских учреждений столицы Таиланда, куда сегодня утром за медицинской помощью обратились 27 пассажиров Boeing 777, следовавшего рейсом Москва-Бангкок, пациентов в тяжелом состоянии и с травмами, представляющими угрозу жизни, не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Как отмечается, у пациентов, остающихся под наблюдением врачей, зафиксированы ушибы, у нескольких человек — переломы конечностей.

Официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай уточнил, что девять человек, включая четырех детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

В авиакомпании также сообщили, что представительство "Аэрофлота" при необходимости отменяет бронирование отелей, переносит сроки заселения, а также переоформляет авиабилеты на ближайшие рейсы до конечных пунктов для трансферных пассажиров.

"Все связанные с переоформлением расходы, а также расходы на лечение пассажиров полностью взяла на себя авиакомпания", — говорится в сообщении.

Тем временем в интернете появился видеоролик, снятый в салоне самолета "Аэрофлота". На кадрах видны пассажиры, лежащие в проходах между креслами. Некоторые сидят на своих местах, некоторые передвигаются по проходу. По всему салону разбросаны вещи.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба" и у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места.