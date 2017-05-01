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Прокуратура Крыма заявила, что cервис Booking.com выполнил ее требование и стал отображать Крым как часть Украины. Однако при заходе на сайт это заявление не подтверждается.

Ранее прокуратура Крыма открыла против Booking.com уголовное дело из-за использования чужого имущества и бронирования гостиниц в Крыму, а также потребовала, чтобы в информации о полуострове говорилось, что это украинская территория.

"Сегодня компания Booking.com сообщила прокуратуре АР Крым, о том, что ею была исправлена соответствующая информация. Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина", — сообщает пресс-служба ведомства.

Впрочем, сейчас на booking.com в информации при выборе населенного пункта указывается только, что он расположен в Крыму; ни Украина, ни Россия при этом не упоминаются.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За присоединение Крыма к России проголосовали более 95% жителей полуострова.