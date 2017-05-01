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Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала надевать головной убор в Саудовской Аравии на встрече с королем Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом. Об этом сообщает Independent.

В Саудовской Аравии действует жесткий дресс-код для женщин, однако Меркель отказалась следовать правилам.

Помимо встречи с королем саудитов, Меркель также встретилась с саудовскими женщинами-предпринимателями. В ходе беседы канцлер ФРГ отметила, что страна встала на путь изменений, однако пока далека от того, что можно назвать равенством.

Ранее в ходе визита в страну от головного убора также отказалась премьер-министр Британии Тереза Мэй.