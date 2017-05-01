В Стамбуле первомайскую демонстрацию разогнали слезоточивым газом

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В мире | 1 мая 2017 года, 15:22

Полиция Стамбула применила слезоточивый газ и резиновые пули против группы протестующих на первомайской демонстрации. Власти задержали более 200 человек, передает Reuters.

Протесты в ходе первомайской демонстрации, как отмечается, происходят в Турции ежегодно. В связи с этим увеличивается число полицейских на улицах турецкой столицы.

В этом году ожидалось, что число протестующих будет меньше, поскольку власти отказались от проведения шествия через площадь "Таксим", где обычно устраиваются антиправительственные протесты.

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По данным агентства, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против группы протестующих, которые выкрикивали: "Таксим — наш и останется нашим".

В итоге власти задержали 207 человек. У них изъяли около 40 "коктейлей Молотова" и 17 ручных гранат.

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В середине апреля в Стамбуле прошли акции протеста против итогов референдума.

Источник: Газета.ru
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