В мире |

Российские члены клуба "Ночные волки", участвующие в мотопробеге "Дороги Победы — на Берлин", не смогли пересечь границу Польши, сообщил лидер мотоклуба Александр "Хирург" Залдостанов.

"Мы стоим на одной стороне границы — все россияне, потому что соваться нам туда бессмысленно. Там сразу завернут и нас не пропустят", — сообщил Залдостанов телеканалу "Россия 24".

Через границу смогли проехать только байкеры с паспортами стран Евросоюза. Один из них — "ночной волк" из Словакии — провез на территорию Польши знамя особого мотоциклетного полка Сталинграда, отметил лидер мотоклуба.

"Они вытаскивали на границе ребят наших, лишали виз и разворачивали назад. Но все равно — это сделали другие люди и развернули флаг Победы, который они запрещали разворачивать, потому что считают его экстремистским", — добавил байкер.

Накануне в интервью агентству "Sputnik Беларусь" Александр Залдостанов сообщил, что "Ночные волки" везут в Берлин послания европейским ветеранам от ветеранов из разных городов России.

Этот мотопробег по маршруту Москва — Берлин через Польшу, Беларусь, Словакию и Чехию уже третий по счету. Ранее польские пограничники отказались пропускать мотоциклистов из "соображений безопасности".