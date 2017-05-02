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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете при выборе имени ребенку использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.

Официальный портал правовой информации опубликовал текст данного закона.

В соответствии с документом, при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

В законе "Об актах гражданского состояния" установлен запрет на регистрацию таких имен. Имя ребенка будет записываться по соглашению родителей.

Документ также устанавливает, что фамилия ребенка должна определяться фамилией родителей: ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия.