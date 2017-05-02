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Сотрудница ФБР США Даниэла Грин отправилась в 2014 году в Сирию, где выполняла обязанности переводчика. Там она вышла замуж за бывшего рэпера из Германии, а ныне боевика террористической группировки «Исламское государство» Дениса Кусперта, сообщает CNN.

Спустя несколько недель после замужества женщина вернулась домой, а власти США начали расследование в отношении Кусперта. Женщина согласилась сотрудничать со следствием, признала себя виновной в даче ложных показаний и была приговорена к двум годам тюрьмы.

Грин вышла на свободу летом 2016 года.

В террористической группировке Кусперт занимался пропагандой и, в частности, участвовал в съемках видеороликов, на одном из которых появился, держа в руках отрезанную голову человека.