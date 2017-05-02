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Власти Греции и представители иностранных кредиторов в ночь на вторник договорились о пакете реформ, которые делают возможным предоставление новых траншей от Международного валютного фонда.

О новом соглашении сообщил министр финансов Греции Эвклид Цакалотос.

"Там был белый дым", - сказал Цакалотос, используя аналогию с процедурой выбора папы в Ватикане.

По словам главы греческого Минфина, "переговоры по техническому соглашению были завершены по всем вопросам".

"Путь к переговорам по облегчению бремени задолженности открыт", - заявил он.

Как сообщает агентство Рейтер, Афины пообещали еще сократить пенсионные выплаты в 2019 году и повысить налоги в 2020 году, чтобы сэкономить до 2% ВВП.

Теперь Греция должна законодательно закрепить новые меры, прежде чем министры финансов еврозоны одобрят выделение кредитов.

Греции необходимо выплатить 7,5 млрд долларов для погашения части долга. Срок погашения истекает в июле. Следующее заседание Еврогруппы состоится 22 мая.

Иностранные кредиторы - Еврокомиссия, МВФ, Европейский центробанк и Европейский стабилизационный механизм - регулярно проводят оценку выполнения своих требований Грецией.

Всего в рамках предоставления финансовой помощи Афины получили около 200 млрд евро. На начало 2016 года госдолг Греции составлял 321 млрд евро.