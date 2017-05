В мире |

В Турции Мраморное море стало частично оранжевым, сообщает Daily Sabah.

Морская вода у побережья города Текирдаг изменила цвет из-за планктона, который, по словам ученых, невозможно увидеть невооруженным глазом.

Местные жители, в свою очередь, задаются вопросом, не являются ли причиной случившегося бытовые отходы или химикаты. Однако эксперты утверждают, что истинная причина феномена – быстрое размножение микроорганизмов Noctiluca, также известных как ночесветка или морская свечка.

Seawater close to Tekirdağ has strange streaks of orange color, due to multiplication of a special kind of planktonhttps://t.co/7jhcVyCftF pic.twitter.com/JDdPSA8RIE