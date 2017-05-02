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Федеральная служба разведки Швейцарии (FIS) предупредила о возможности новых терактов в странах Европы, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что наибольшую опасность, по мнению швейцарских спецслужб, представляют лица и группы, вдохновленные идеями террористической организации «Исламское государство» (ИГ) совершения терактов в Швейцарии или использования этой страны в качестве базы для подготовки атаки в другом европейском государстве.

«В Швейцарии уровень террористической угрозы остается на повышенном уровне. Наибольшая опасность для Европы, а следовательно, и для Швейцарии будет и впредь исходить от терроризма, вдохновленного идеями джихада»,— говорится в ежегодном отчете FIS о рисках, угрожающих Швейцарии.

Ранее Госдепартамент США предупредил граждан о возможных терактах в Европе в ближайшие четыре месяца.