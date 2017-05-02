Путин: Донбасс от Украины никто не отделял (1)

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В мире | 2 мая 2017 года, 20:16

Киевские власти сами отделяют от Украины Донбасс. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается событий на юго-востоке Украины, это результат государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве – первое. Второе – эти территории никто не отделял, их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможного вида блокады», — заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал по итогам переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский президент подчеркнул, что вооруженный конфликт на востоке Украины был спровоцирован государственным переворотом в Киеве.

Кроме того, Путин отметил, что в Донбассе «никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты», а украинская гривна в регионе была изъята по инициативе Киева.

В январе 2017 года группа радикалов организовала торговую блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ответ на действия националистов власти непризнанных республик с 1 марта ввели внешнее управление на украинских предприятиях, располагавшихся на неподконтрольных Киеву территориях. Некоторые территории Луганской и Донецкой областей объявили о независимости от Украины весной 2014 года после того, как украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО).

По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях между украинскими военнослужащими и ополченцами ДНР и ЛНР погибли 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Alex1 час назад
Сегодня послушал встречу Меркель с Путиным.Понравилась смена тона Путина ,и 3х годичное замалчивание происходящего в Украине.Да и Меркель начала с глупости -с мена власти в Украине призошла демократическим путём...Хе-хе.Не прокатило .Вова её вернул с небес на землю, это -АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ и свержение легитимного президента!И дальнейшие политические демагогии будем начинать с заново с 2014го года !Статус кво,как шобла и порошенко захватили власть вернулась на повестку дня.А гнилой Запад решил ,что все в эту игру будут и дальше .Что выкидывание Януковича это норм.,а референдум в Крыму это неправомерно .Тут зяяяяяя,тут нииззяяяя.Боинг и Одесса - ну ничего,бывает.Донбасс -тема отдельная,но проистекает опять с антиконституционнго киевского шабоша с америкосовскими печенюжками !Вы уж определитесь дерьмократы,запутались сами ,запутали всех !
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