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Политик и основатель Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о потере 80% зрения правого глаза из-за химического ожога средней тяжести. Об этом он написал в своем блоге.

«Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка. Там явно смесь зеленки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат и есть надежда, что вылечат», — написал он.

По его словам, ему мог бы помочь «выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании», однако сделать это ему мешает «дорогое правительство», которое «запретило ему выезд из страны» и «не дает загранпаспорт».

Навальный также заявил, что расследование в отношении нападения на него не ведется. «То есть оно активно ведется добровольцами в интернете, которые установили личности двух нападавших (за это большое всем спасибо). И совсем не ведется полицией, Следственным комитетом и всеми остальными, кому положено этим заниматься», — написал политик.

Нападение на оппозиционного политика и главу Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального произошло 27 апреля в Москве. Неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой. Перед нападением Навальный направлялся в Центр международной торговли для выступления на Global Event Forum. Лечащий врач Навального полагает, что тяжесть ожога обусловлена тем, что ему плеснули в глаза «зеленкой, размешанной с чем-то еще, потому что просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя».

В начале мая в избирательном штабе Алексея Навального обнаружили в коде сайта телеканала РЕН ТВ ссылки на четыре версии видеоролика с нападением на политика, где его обливают зеленкой, и выяснили, что на одном из роликов лицо нападавшего не размыто.