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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом США Дональдом Трампом ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.

В частности, собеседники условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость.

Цель этих мероприятий — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.

Президенты также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Стороны условились наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7–8 июля в Гамбурге.

"Беседа носила деловой и конструктивный характер", — отмечается в сообщении.

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Первая беседа состоялась в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений.

Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.