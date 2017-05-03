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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа прошёл в очень хорошем ключе. Об этом заявили в Белом доме, передаёт Associated Press.

«В Белом доме заявили, что Трамп и Путин провели очень хорошее обсуждение сирийского кризиса», — сообщает агентство.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили в том числе создание безопасных зон в Сирии.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7–8 июля в Гамбурге.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с Трампом.

"Беседа носила деловой и конструктивный характер", — отмечается в сообщении.

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Первая беседа состоялась в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений.

Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.