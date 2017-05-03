Главком НАТО запросил больше танков для "сдерживания России" (3)

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В мире | 3 мая 2017 года, 08:05

США необходимо разместить в Европе больше бронетанковых сил для сдерживания России, считает командующий силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти (Curtis Scaparrotti). Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате, передает во вторник, 2 мая, РИА Новости.

«Позиция России — не легкая сила, это тяжелая сила», и для защиты стран НАТО «нужно больше бронетанковой техники», сказал Скапаротти.

Американский генерал в марте уже заявлял, что ему нужно еще больше войск и современного оружия для противодействия «все более воинственной России» и предлагал разместить в Европе бронетанковую дивизию. Скапаротти также считает, что Россия превратилась из партнера США в их антагониста.

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23 марта Скапаротти заявил о растущем российском влиянии на группировку «Талибан», не исключив, что Москва может оказывать движению помощь. В России она признана террористической.

Около года назад Главком сил НАТО в Европе признал, что впечатлен военной доктриной России и ее военными возможностями. Скапаротти указал на «очевидную модернизацию» российских вооруженных сил и призвал противостоять «возрождающейся России».

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Крик15 минут назад
И как их танки собрались воевать с Российскими ракетами??? Дать бы вам всем ..изды, призывальщик млять к противостоянию.
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Патриот 6 минут назад
Бабу свою в постеле сдерживай а то затра...ет до утрами на утро в башке одна моча. Каждый НАТОвский танк свою ракету не успеет увидеть, сгорят все очень быстро и сразу.
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Sedna7 минут назад
Какая у НАТОвцев и русофобов тяжеленная житуха. Всё время нужно сдерживать агрессивную Россию. Так недалеко и до инсульта. Надеюсь, они получат инсульт после парада 9 мая. Не жалко: Бог дал, Бог взял.
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