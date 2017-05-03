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Известный латвийский национал-большевик Айо Бенес, третий год участвующий в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) и объявленный Латвией в международный розыск, в конце апреля стал гражданином ДНР. Об этом сам Бенес сообщил на своей странице Facebook.

Как отметил нацбол, стать гражданином ДНР было для него высочайшей честью. Он поблагодарил президента ДНР Александра Захарченко за то, что тот подписал указ о срочной выдаче паспорта.

"Паспорт ДНР мне необходим, поскольку Латвия, гражданином которой я являюсь, будучи членом НАТО и ЕС, поддерживает киевскую хунту, выступает против независимости Донбасса, проводит в рамках программы НАТО военные учения во Львове и Харькове, призывает Запад расширить антироссийские санкции, преследует в уголовном порядке латвийских добровольцев в Донбассе и проводит у себя крайне русофобскую национал — буржуазную политику, ущемляя права русскоязычных и уничтожая наши школы", — заявил Айо.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ), которое уже с 2014 года заявляло о возможности лишения гражданства ЛР Бенеса Айо за его участие в иностранных военизированных организациях, пояснили, что в течение 30 дней со дня получения гражданства другого государства гражданин должен написать в УДГМ заявление об отказе от латвийского гражданства. Если это не происходит, УДГМ начинает процесс лишения гражданства ЛР. На вопрос, что делать, если новое гражданство было предоставлено непризнанным государством, представитель управления Санта Йонате заявила, что на данный момент это вопрос решается с юристами.

Фото: скриншот соцсети