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Компания Apple может выпустить iPhone 8 в 2018 году, когда как осенью 2017-го будет представлен лишь iPhone 7s и 7s Plus. В этом уверены аналитики Deutsche Bank, сообщает Business Insider.

Специалисты со ссылкой на источники в цепи поставок заявили, что Apple испытывает нехватку ключевых компонентов, необходимых для производства нового смартфона. Также в корпорации возникли проблемы с реализацией некоторых технологий, утверждают исследователи.

«В отчете указывается, что новый iPhone 8 не выйдет в этом календарном году, — отметили аналитики. — Как мы писали в предыдущих исследованиях, в некоторых отчетах по цепочке поставок говорится, что нехватка ключевых компонентов и технические проблемы могут задержать выпуск флагманского iPhone 8 этой осенью. Мы уверены, что этот отчет вносит еще больше неясности в отношении даты выхода iPhone нового поколения».

Вместе с этим такую же информацию начали распространять сотрудники завода Foxconn в конце апреля 2017 года. По их словам, предприятие уже начало принимать заказы на производство всего двух моделей смартфонов. По словам инсайдеров, речь идет об iPhone 7s и 7s Plus.

Однако аналитики Bloomberg предполагают, что iPhone 8 выйдет через несколько месяцев после анонса 7s. Ожидается, что презентация, на которой покажут восьмерку, состоится осенью 2017 года. По слухам, он получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi, а также беспроводную зарядку.