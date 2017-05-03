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В новом эпизоде американского анимационного сериала «Симпсоны» один из персонажей — Гомер — ловит покемонов в храме.

В 19-й серии 28 сезона обитатели вымышленного города Спрингфилд поголовно увлекаются игрой Peekimon Get (полный аналог Pokemon Go) и начинают ловить виртуальных монстров везде, где только возможно.

Гомер в погоне за покемонами заходит в радиоактивное помещение на атомной станции, а затем и в церковь, где проходит служба, в компании другого персонажа. Преподобный Лавджой делает замечание игрокам, на что один из них отвечает: «Слушай, эта игра есть или, по крайней мере, была, в отличие от твоего Иисуса».

Ничего особенного. Просто Гомер ловит покемонов в церкви. pic.twitter.com/VIvQ0ND8p1 — Варков (@d_varkov) 2 мая 2017 г.

В «Симпсонах» все заканчивается мирно. А в России уральский видеоблогер Руслан Соколовский ожидает судебного приговора, который будет вынесен 11 мая 2017 года.

Его обвинили в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ), возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) и незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

Преследования начались после того, как он создал видеоролик об игре в Pokemone Go в православном храме. Соколовскому грозит тюремный срок длительностью более трех лет, из которых 8 месяцев он уже провел в СИЗО.

Ранее сообщалось, что 19 апреля 2017 года мультсериалу «Симпсоны» исполнилось 30 лет. Создатели этого бессмертного проекта в 2000 году предсказали президентство Дональда Трампа. И одна из последних серий «Симпсонов» была посвящена итогам 100 дней его правления.