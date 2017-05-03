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Кировский облсуд оставил в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Им подтвердили условные сроки.

Приговор по делу «Кировлеса» может помешать Навальному баллотироваться в президенты России, писал РБК. «То, что мы видели, — телеграмма из Кремля о том, что нас не хотят допускать к выборам. Так они ведут предвыборную борьбу», — заявлял Навальный после приговора.

Сегодня стало известно, что Кировский областной суд не стал менять приговор основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, которые в феврале получили условные сроки по «делу Кировлеса». ​Такое решение принял судья Михаил Обухов, отклонив апелляцию, которую подали адвокаты Навального, передает «Интерфакс».

Защитник Вадим Кобзев​ настаивал, что первая инстанция «проигнорировала нормы европейского права» и «политический характер преследования». «Было нам отказано в допросе свидетелей, проведение экспертиз», — заявил адвокат, передает Интерфакс. Его доводы поддерживала адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова, которая напомнила, что арбитражные суды признали законным договор поставки древесины, который лёг в основу уголовного дела.

Оставить приговор в силе в ходе суда просило гособвинение. «Вина Навального в организации хищения и растрате имущества «Кировлеса» и вина Офицерова в пособничестве в совершении этого преступления доказана в судебном процессе в полном объеме», — заявил прокурор. По словам гособвинителя, «вопреки доводам жалобы защиты суд первой инстанции вынес законный приговор».

Приговор по делу «Кировлеса» 8 февраля вынес Ленинский районный суд Кирова. Он рассматривал дело повторно: первый процесс завершился летом 2013 года, тогда Навальный и Офицеров получили реальные сроки, которые апелляционная инстанция заменила на условные. В ноябре 2016 года Верховный суд РФ отменил этот приговор; это стало возможным после решения Европейского суда по правам человека, который признал, что в ходе суда в отношении Навального были нарушены несколько статей Европейской конвенции, в том числе о праве на справедливый суд.