Навальный не сможет участвовать в президентских выборах из-за приговора суда (1)
Кировский облсуд оставил в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Им подтвердили условные сроки.
Приговор по делу «Кировлеса» может помешать Навальному баллотироваться в президенты России, писал РБК. «То, что мы видели, — телеграмма из Кремля о том, что нас не хотят допускать к выборам. Так они ведут предвыборную борьбу», — заявлял Навальный после приговора.
Сегодня стало известно, что Кировский областной суд не стал менять приговор основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, которые в феврале получили условные сроки по «делу Кировлеса». Такое решение принял судья Михаил Обухов, отклонив апелляцию, которую подали адвокаты Навального, передает «Интерфакс».
Защитник Вадим Кобзев настаивал, что первая инстанция «проигнорировала нормы европейского права» и «политический характер преследования». «Было нам отказано в допросе свидетелей, проведение экспертиз», — заявил адвокат, передает Интерфакс. Его доводы поддерживала адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова, которая напомнила, что арбитражные суды признали законным договор поставки древесины, который лёг в основу уголовного дела.
Оставить приговор в силе в ходе суда просило гособвинение. «Вина Навального в организации хищения и растрате имущества «Кировлеса» и вина Офицерова в пособничестве в совершении этого преступления доказана в судебном процессе в полном объеме», — заявил прокурор. По словам гособвинителя, «вопреки доводам жалобы защиты суд первой инстанции вынес законный приговор».
Приговор по делу «Кировлеса» 8 февраля вынес Ленинский районный суд Кирова. Он рассматривал дело повторно: первый процесс завершился летом 2013 года, тогда Навальный и Офицеров получили реальные сроки, которые апелляционная инстанция заменила на условные. В ноябре 2016 года Верховный суд РФ отменил этот приговор; это стало возможным после решения Европейского суда по правам человека, который признал, что в ходе суда в отношении Навального были нарушены несколько статей Европейской конвенции, в том числе о праве на справедливый суд.
И что с того?