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В США не оценили перформанс от россиянина Федора Павлова. Как сообщает New York Daily, на торжественный прием в музее "Метрополитен" в Нью-Йорке он явился без одежды и заперся в стеклянный ящик.

Ежегодное мероприятие, проводимое Институтом костюма Met Gala, предполагает появление звезд кино и модельного бизнеса в авангардных костюмах. Павлов пошел дальше всех, сняв с себя всю одежду. Стеклянный бокс на красную дорожку принесли его помощники.

41-летнего Павлова на место доставили в боксе двое его помощников - они разместили ящик с обнаженным на красной ковровой дорожке, по которой на раут проходили знаменитости и гости вечера.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако справиться с голым Павловым самостоятельно им не удалось. Тогда им на подмогу прибыли пожарные. Применив силу, они вытащили художника из "заточения", завернули в белую ткань и увезли с места происшествия.

После отказа художника добровольно вылезти из ящика стражи порядка и пожарные были вынуждены применить силу. Доставленному в полицейский участок Павлову предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.

Федору Павлову предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, а также в незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.

Перформанс "Подкидыш" Павлов устраивает не первый раз. Ранее в таком же виде он появлялся на 56-й Венецианской биеннале, на открытии Музея современной культуры "Гараж" в Москве, на Christie’s Vanity Fair party в Лондоне и на Биеннале в Сан-Паулу.