Российский художник заперся голым в прозрачном ящике у музея в США (1)
В США не оценили перформанс от россиянина Федора Павлова. Как сообщает New York Daily, на торжественный прием в музее "Метрополитен" в Нью-Йорке он явился без одежды и заперся в стеклянный ящик.
Ежегодное мероприятие, проводимое Институтом костюма Met Gala, предполагает появление звезд кино и модельного бизнеса в авангардных костюмах. Павлов пошел дальше всех, сняв с себя всю одежду. Стеклянный бокс на красную дорожку принесли его помощники.
全裸の状態でクリアケースに入ったアーティストFyodor Pavlov-Andreevichが、メトロポリタン美術館のガラで逮捕。この「捨て子」シリーズは世界各国で5度目の作品。@TheArtNewspaper https://t.co/kOpyY7HrEE pic.twitter.com/YAEAsUQuqc— SUPERARTNEWS (@superartnews) 3 мая 2017 г.
41-летнего Павлова на место доставили в боксе двое его помощников - они разместили ящик с обнаженным на красной ковровой дорожке, по которой на раут проходили знаменитости и гости вечера.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако справиться с голым Павловым самостоятельно им не удалось. Тогда им на подмогу прибыли пожарные. Применив силу, они вытащили художника из "заточения", завернули в белую ткань и увезли с места происшествия.
После отказа художника добровольно вылезти из ящика стражи порядка и пожарные были вынуждены применить силу. Доставленному в полицейский участок Павлову предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.
Федору Павлову предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, а также в незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.
Перформанс "Подкидыш" Павлов устраивает не первый раз. Ранее в таком же виде он появлялся на 56-й Венецианской биеннале, на открытии Музея современной культуры "Гараж" в Москве, на Christie’s Vanity Fair party в Лондоне и на Биеннале в Сан-Паулу.
Почувствуйте разницу.