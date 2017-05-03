Кот министерства обороны России умилил зарубежные СМИ
Министерство обороны России на своей странице в Twitter опубликовало фотографию рыжего кота, который стал первым из своих собратьев, кто в дальнем походе боевых кораблей дошёл до берегов Сирии.
Как отмечает The Telegraph, кошки давно «ходят» на кораблях российских ВМС и их работа намного опаснее, чем у товарищей из Вестминстерского дворца.
«Российский флот гордится своими кошками. И хотя между Западом и Россией немало разночтений, кое-что их всё-таки объединяет, и это — любовь к котикам», — пишет The Telegraph.
О последнем достижении одного из своих четвероногих товарищей на странице в Twitter поведало само Министерство обороны РФ. Ведомство опубликовало фотографию рыжего кота, который, как сообщается, стал первым из своих собратьев, кто в дальнем походе боевых кораблей дошёл до берегов Сирии.
Whiskered-striped ‘seaman’ of #Moskva missile cruiser of the Black Sea Fleet is inspecting the deck https://t.co/ssC4MHPsgr #RussianNavyCat pic.twitter.com/pL4hG0zbYj— Минобороны России (@mod_russia) 2 мая 2017 г.
Как отмечает издание, у этого рыжего кота работа намного опаснее, чем у хвостатых обитателей Вестминстерского дворца, задачи которых ограничиваются главным образом встречей иностранных послов и ловлей мышей.
Morning line-up onboard the #Moskva missile cruiser: all crew is present! https://t.co/ssC4MHPsgr #RussianNavyCat pic.twitter.com/30FzFPtfwv— Минобороны России (@mod_russia) 2 мая 2017 г.
В России же кошки давно «ходят» на кораблях ВМФ. Кажется, их задача — «привнести в военные операции умиление и радость». Впрочем, не так давно местные СМИ пришли к выводу, что в плавании кошки играют весьма важную роль: их мурлыканье помогает людям успокоиться. Ну и, ко всему прочему, на кораблях исчезают крысы.
«Матрос» Сергей Иванович отбивает склянки на гвардейском ракетном крейсере «#Москва» в походе в Средиземное море https://t.co/ssC4MHPsgr pic.twitter.com/nbfwnYAXQz— Минобороны России (@mod_russia) 2 мая 2017 г.