В мире |

Министерство обороны России на своей странице в Twitter опубликовало фотографию рыжего кота, который стал первым из своих собратьев, кто в дальнем походе боевых кораблей дошёл до берегов Сирии.

Как отмечает The Telegraph, кошки давно «ходят» на кораблях российских ВМС и их работа намного опаснее, чем у товарищей из Вестминстерского дворца.

«Российский флот гордится своими кошками. И хотя между Западом и Россией немало разночтений, кое-что их всё-таки объединяет, и это — любовь к котикам», — пишет The Telegraph.

О последнем достижении одного из своих четвероногих товарищей на странице в Twitter поведало само Министерство обороны РФ. Ведомство опубликовало фотографию рыжего кота, который, как сообщается, стал первым из своих собратьев, кто в дальнем походе боевых кораблей дошёл до берегов Сирии.

Whiskered-striped ‘seaman’ of #Moskva missile cruiser of the Black Sea Fleet is inspecting the deck https://t.co/ssC4MHPsgr #RussianNavyCat pic.twitter.com/pL4hG0zbYj