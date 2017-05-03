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Количество проданных iPhone во втором финансовом квартале 2017 года снизились на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, однако выручка от них выросла. Об этом говорится в отчете компании Apple.

Общая выручка компании за данный период составила $52,9 млрд. В прошлом году за тот же период компания получила $50,6 млрд доходов.

За второй финансовый квартал, окончившийся 1 апреля, компания реализовала около 50,8 млн смартфонов. Годом ранее за тот же период удалось продать 51,2 млн устройств.

Тем не менее выручка компании от проданных устройств выросла на 1%: $33,3 млрд против $32,9 млрд годом ранее.

Ранее СМИ сообщали, что Apple серьезно обновит iPhone в честь десятилетия смартфона.