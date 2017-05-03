Путин и Эрдоган договорились снять экономические санкции

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны сумели договорился об отмене практически всех экономических санкций, введенных Россией в отношении Турции.

По его словам, "можно говорить, что [эти ограничения уже] сняты". При этом пока сохранятся ограничения на поставку в Россию турецких томатов, а также введенный Россией визовый режим для граждан Турции.

"Мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано с производством тех самых томатов", - сказал Путин.

"Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - пояснил он.

По словам Владимира Путина, Россия заинтересована в том, чтобы на полках магазинов появлялись дешевые и качественные продукты: "Но [в то же время] мы заинтересованы в том, чтобы наш сельхозсектор развивался, а те, кто взял кредиты, не оказались у разбитого корыта".

Объясняя решение по визам, российский президент сказал, что проблема состоит в том, чтобы улучшить взаимодействие спецслужб в связи с террористической угрозой.

При этом Россия понимает, что есть категории турецких граждан, которые постоянно бывают по делам в России, и для них предусмотрена некоторая либерализация.

Эрдоган на совместной с Путиным пресс-конференции подтвердил прогресс на пути к полной отмене каких-либо ограничений. "Кроме помидоров мы пришли к согласию по всем вопросам. Мы хотим, чтобы турецкие помидоры оказались на российском рынке. Они вкусные и дешевые. И эти ограничения временные", - сказал он.

Источник: BBC Russian
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