Президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны сумели договорился об отмене практически всех экономических санкций, введенных Россией в отношении Турции.

По его словам, "можно говорить, что [эти ограничения уже] сняты". При этом пока сохранятся ограничения на поставку в Россию турецких томатов, а также введенный Россией визовый режим для граждан Турции.

"Мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано с производством тех самых томатов", - сказал Путин.

"Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - пояснил он.

По словам Владимира Путина, Россия заинтересована в том, чтобы на полках магазинов появлялись дешевые и качественные продукты: "Но [в то же время] мы заинтересованы в том, чтобы наш сельхозсектор развивался, а те, кто взял кредиты, не оказались у разбитого корыта".

Объясняя решение по визам, российский президент сказал, что проблема состоит в том, чтобы улучшить взаимодействие спецслужб в связи с террористической угрозой.

При этом Россия понимает, что есть категории турецких граждан, которые постоянно бывают по делам в России, и для них предусмотрена некоторая либерализация.

Эрдоган на совместной с Путиным пресс-конференции подтвердил прогресс на пути к полной отмене каких-либо ограничений. "Кроме помидоров мы пришли к согласию по всем вопросам. Мы хотим, чтобы турецкие помидоры оказались на российском рынке. Они вкусные и дешевые. И эти ограничения временные", - сказал он.