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Жилая недвижимость в Монако — самая дорогая в мире. В 2016-м средняя стоимость вторичных домовладений в княжестве достигла рекордной отметки — 41,4 тысячи евро за квадратный метр. За последние 10 лет местное жилье выросло в цене на 180 процентов. Столь заметное увеличение — редкость для регионов с развитой экономикой, говорится в материалах компании Savills.

По данным аналитиков, в среднем стоимость жилья в новостройках Монако составляет 13,7 миллиона евро. Домовладения на вторичном рынке примерно в три раза дешевле.

В 2016 году в княжестве продали 553 объекта недвижимости, из которых лишь 33 относятся к первичному рынку. В сумме покупатели за год приобрели местное жилье на 2,7 миллиарда евро.

В регионы мира с самыми высокими ценами на недвижимость, по версии Savills, также входят Гонконг (39,1 тысячи евро за квадратный метр в среднем), Токио (29,2 тысячи евро/метр), Лондон (17,7 тысячи), Нью-Йорк (16,7 тысячи).

Осенью 2016 года в Монако был выставлен на продажу пентхаус, расположенный в самом высоком здании княжества — комплексе «Башня Одеон» (Odeon Tower). Квартиру, занимающую пять этажей небоскреба, оценили в 335 миллионов долларов — это абсолютный ценовой рекорд для мирового рынка жилой недвижимости.