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В Киеве вандалы повредили логотип «Евровидения», установленный на Броварском проспекте. Об этом в среду, 3 мая, сообщает портал «Сегодня.ua».

В инсталляции, изображающей фирменную надпись Eurovision, пропала буква n. Конструкция была установлена недалеко от Международного выставочного центра (МВЦ) у станции метро «Левобережная».

«Интересно, сколько букв доживет? И недели не прошло, а буковки уже нет», — приводит издание слова очевидца.

30 апреля руководитель билетного оператора мероприятия Concert.ua Дмитрий Феликсов заявил, что киевские организаторы «Евровидения» продали две тысячи билетов либо на несуществующие места, либо на те, с которых невозможно увидеть сцену. Конкурс пройдет в зале МВЦ.

28 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что его страна полностью готова к проведению международного музыкального конкурса.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

Фото: 112.ua