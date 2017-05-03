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Российский телеканал "2х2" не покажет эпизод мультсериала "Симпсоны", в котором Гомер Симпсон играет в аналог смартфон-приложения Pokemon Go в церкви.

О решении телеканала сообщает РБК со ссылкой на его PR-директора Анастасию Шабловскую. "2х2" не показывает "контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе", объяснила она.

В среду, 3 мая, содержание эпизода раскритиковали православные богословы, опрошенные ТАСС.

"Показ "Симпсонов" никто запретить не может. Однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм - антиэстетика", - сказал в интервью агентству иеромонах Макарий, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Он также предложил повысить возрастной ценз для просмотра сериала.

Видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал в интернете видеоролик, где он играет в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови, в августе прошлого года. В сентябре его задержали правоохранительные органы. 28 апреля прокурор попросил приговорить Соколовского к 3,5 годам колонии общего режима за разжигание ненависти, оскорбление чувств верующих и незаконный оборот специальных технических средств. Судья огласит свое решение по делу 11 мая.

Два дня спустя американский телеканал Fox показал серию "Симпсонов" под названием "В поисках мистера Гудбарта". В ней фигурирует смартфон-приложение Peekimon Get - пародия на вышедшую летом 2016 года игру с дополненной реальностью Pokemon Go.

По сюжету отец семейства Симпсонов пытается поймать виртуальных монстров в необычных местах, в том числе в церкви. В ответ на замечание священника он заявляет: "Слушай, эта игра популярнее Иисуса. Или по крайней мере таковой была".

На просмотр разных полнометражных фильмов и сезонов "Симпсонов" действуют разные возрастные ограничения: от их полного отсутствия до ценза в 16 лет, следует из данных о выдаче прокатных удостоверений на сайте министерства культуры РФ. При этом информация примерно о половине из увидевших свет 29 сезонах на ресурсе отсутствует.

Возрастная маркировка для всех серий "Симпсонов" - "16+", сообщается в базе сайта "Кинопоиск".