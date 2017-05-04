В мире |

На угольной шахте «Заместанюрт» на севере Ирана прогремел взрыв, в результате погибли, по меньшей мере, 35 человек, еще около 50 пострадали. Об этом сообщает иранское информагентство Mehr News Agency.

Взрыв произошел накануне днем, когда, как отмечает Reuters, рабочие пытались подтолкнуть локомотив.

Как сообщили спасатели, около 25 человек, спустившихся в шахту на помощь горнякам, сами были доставлены в больницу с отравлением метаном.

Взрыв прогремел на глубине 1,8 км. На месте проводится масштабная спасательная операция.