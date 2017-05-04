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Интерпол прекратил международный розыск экс-президента Украины Виктора Януковича, а также его сына, сообщает РИА Новости.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что решение Интерпола не повлияет на ход судебного разбирательства по делу о госизмене бывшего лидера страны:

«Указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая этого года».

Глава украинского департамента специальных расследований Сергей Горбатюк заявил в эфире телеканала «112 Украина», что власти Украины намерены обжаловать снятие Януковича с международного розыска. При этом причиной принятия Интерполом соответствующего решения Горбатюк объяснил рядом недостатков в украинском законодательстве, регулирующем вопросы избрания меры пресечения для разыскиваемых лиц.

4 мая в Киеве начинается судебный процесс по обвинению Януковича в госизмене. Экс-президент Украины находится в настоящее время в России, где попросил политическое убежище.