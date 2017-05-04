Макрон выиграл предвыборные теледебаты во Франции (3)

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В мире | 4 мая 2017 года, 11:08

Во Франции накануне второго тура президентских выборов прошли телевизионные дебаты с участием лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона и лидера «Национального фронта» (после первого тура временно приостановила членство и заявила, что выступает как независимый кандидат) Марин Ле Пен.

По данным опроса компании «Элаб», проведенного для телеканала BFMTV, которые приводит «Интерфакс», Макрон выиграл дебаты. 63% респондентов заявили, что Макрон показался им более убедительным. За Ле Пен высказались лишь 34% опрошенных зрителей. Остальные участники опроса затруднились с выбором.

При этом в твиттере выступление Ле Пен обсуждали 54,1% участников соцсетей, выступление Макрона – 45,9%.

В числе прочего Макрон и Ле Пен затронули в ходе дебатов тему отношений с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Макрон заявил:

«Что касается господина Путина. Он участник дискуссий по нескольким темам. Украинский конфликт. Нужно осуществить дезэскалацию этого конфликта, нужно постепенно вести к нормализации, но нужно, чтобы он уважал текущий процесс. И конфликт в Сирии, по которому он также должен быть за столом переговоров. Он один из элементов ответа. Но ни в коем случае я не буду подчинен диктату господина Путина».

Лидер «Вперед» также отметил:

«В этом мое большое отличие от проекта госпожи Ле Пен, который является настоящим подчиненным господину Путину и России проектом».

В свою очередь Ле Пен заявила:

«У нас нет никаких причин вести "холодную войну" против России. У нас есть все причины оживить с Россией отношения в области дипломатии, торговли, стратегии, потому что это великая нация и потому что Россия не выражала враждебности по отношению к Франции».

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
eiroskeptiki.lv2 часа назад
Интересно на них посмотреть, не зная языка. Она спокойна и уверена в себе. А этот мальчик прыгает, как зайчик. Ручками машет, обзывается.....существо мужского пола, не мужчина.
И кто из них проект, когда Марин Ле Пен в партии много лет, а этот ротшильдовский выкормыш проявился пару лет назад " вдруг, откуда ни возьмись"?
Улачи, Марин Ле Пен! Раскачай этоу шарашкину конторку.
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Существу женского полу39 минут назад
Читать вас одно удовольствие: языка не знаю, но осуждаю. Учи язык, чтобы не писать такой бред.
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Циля46 минут назад
Замечательно, что кто-то когда-то придумал теледебаты - это возможность увидеть кандидата во всей красе!
Макрон показал себя достойным президентского кресла. Наконец-то у Франции появился шанс вернуться из ада в Европу.
Послушав речь старушки Ле Пен, пахнуло прошлым, как будто не она говорила, а её папа. Вот и пусть остаётся в прошлом.
Вперёд, Франция!
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