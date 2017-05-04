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Во Франции накануне второго тура президентских выборов прошли телевизионные дебаты с участием лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона и лидера «Национального фронта» (после первого тура временно приостановила членство и заявила, что выступает как независимый кандидат) Марин Ле Пен.

По данным опроса компании «Элаб», проведенного для телеканала BFMTV, которые приводит «Интерфакс», Макрон выиграл дебаты. 63% респондентов заявили, что Макрон показался им более убедительным. За Ле Пен высказались лишь 34% опрошенных зрителей. Остальные участники опроса затруднились с выбором.

При этом в твиттере выступление Ле Пен обсуждали 54,1% участников соцсетей, выступление Макрона – 45,9%.

В числе прочего Макрон и Ле Пен затронули в ходе дебатов тему отношений с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Макрон заявил:

«Что касается господина Путина. Он участник дискуссий по нескольким темам. Украинский конфликт. Нужно осуществить дезэскалацию этого конфликта, нужно постепенно вести к нормализации, но нужно, чтобы он уважал текущий процесс. И конфликт в Сирии, по которому он также должен быть за столом переговоров. Он один из элементов ответа. Но ни в коем случае я не буду подчинен диктату господина Путина».

Лидер «Вперед» также отметил:

«В этом мое большое отличие от проекта госпожи Ле Пен, который является настоящим подчиненным господину Путину и России проектом».

В свою очередь Ле Пен заявила:

«У нас нет никаких причин вести "холодную войну" против России. У нас есть все причины оживить с Россией отношения в области дипломатии, торговли, стратегии, потому что это великая нация и потому что Россия не выражала враждебности по отношению к Франции».

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.