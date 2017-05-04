Писатель Стивен Кинг поставил диагноз Дональду Трампу

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В мире | 4 мая 2017 года, 11:11

Известный американский писатель Стивен Кинг заявил, что доступ президента США Дональда Трампа к "ядерной кнопке" страшнее, чем любая написанная им жуткая история.

"Твиты Трампа на протяжении его первых ста дней (президентства) обнажают ясную картину: он почти хрестоматийный пример расстройства личности по нарциссическому типу", — отметил писатель в своем Twitter.

"Тот факт, что этот парень держит свой палец на спусковом крючке ядерного оружия, хуже, чем любая из мною написанных страшных историй", — добавил он.

Как уже сообщалось, Дональд Трамп 8 ноября прошлого года выиграл президентские выборы в США, хотя предвыборные опросы показывали, что фаворитом президентской гонки являлась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Источник: TOPnews
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