Пользователи Facebook 33 тыс. раз выполнили последнее желание умирающей девочки

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В мире | 4 мая 2017 года, 12:34

Сабина Вортелбор отказалась от лекарств из-за воспаления желудочно-кишечного тракта. Опухоль начала разрастаться, но перед смертью девочка попросила об одной мелочи у своих подписчиков в соцсети.

У 15-летней Сабины Вортелбор диагностировали опухоль мозга в прошлом году. Благодаря краудфандинговой кампании девочку удалось отправить на лечение в Хьюстон, но после воспаления желудочно-кишечного тракта она не смогла принимать лекарства и рак снова вернулся. После этого отважный подросток решил прекратить все лечение и обратился к людям на своей странице в сети "Фейсбук". Сабина попросила лишь одного — чтобы ей отправили как можно больше открыток.

В результате почтальоны доставили на отдельной машине 33 тысячи писем. Сабина на какое-то время даже забыла о болезни. Но последнее МРТ показало, что опухоль в голове девочки разрастается, и с каждым днем ей становится только хуже. Большую часть времени она спит. В последнем своем посте Сабина поблагодарила всех за открытки и написала, что, кажется, пришло время попрощаться.

Фото: скриншот соцсети

Источник: L!FE.ru
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