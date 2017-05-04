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Сабина Вортелбор отказалась от лекарств из-за воспаления желудочно-кишечного тракта. Опухоль начала разрастаться, но перед смертью девочка попросила об одной мелочи у своих подписчиков в соцсети.

У 15-летней Сабины Вортелбор диагностировали опухоль мозга в прошлом году. Благодаря краудфандинговой кампании девочку удалось отправить на лечение в Хьюстон, но после воспаления желудочно-кишечного тракта она не смогла принимать лекарства и рак снова вернулся. После этого отважный подросток решил прекратить все лечение и обратился к людям на своей странице в сети "Фейсбук". Сабина попросила лишь одного — чтобы ей отправили как можно больше открыток.

Een van de 30.000 kaarten die Sabine heeft mogen ontvangen. Woorden schieten te kort om onze dankbaarheid te beschrijven. Gedragen door een golf van liefde surft Sabine richting het licht. A post shared by Sol Wortelboer (@solwortelboer) on May 2, 2017 at 4:51am PDT

В результате почтальоны доставили на отдельной машине 33 тысячи писем. Сабина на какое-то время даже забыла о болезни. Но последнее МРТ показало, что опухоль в голове девочки разрастается, и с каждым днем ей становится только хуже. Большую часть времени она спит. В последнем своем посте Сабина поблагодарила всех за открытки и написала, что, кажется, пришло время попрощаться.

.@stichtingNGNG De post is geweest, ik zit hier te janken, kijk nou hoeveel liefde!Jullie zijn GEWELDIG echt!

Dank je wel namens Sabine pic.twitter.com/NS1734EqzB — Ellen (@EllenNGNG) 29 апреля 2017 г.

Фото: скриншот соцсети