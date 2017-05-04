Пользователи Facebook 33 тыс. раз выполнили последнее желание умирающей девочки
Сабина Вортелбор отказалась от лекарств из-за воспаления желудочно-кишечного тракта. Опухоль начала разрастаться, но перед смертью девочка попросила об одной мелочи у своих подписчиков в соцсети.
У 15-летней Сабины Вортелбор диагностировали опухоль мозга в прошлом году. Благодаря краудфандинговой кампании девочку удалось отправить на лечение в Хьюстон, но после воспаления желудочно-кишечного тракта она не смогла принимать лекарства и рак снова вернулся. После этого отважный подросток решил прекратить все лечение и обратился к людям на своей странице в сети "Фейсбук". Сабина попросила лишь одного — чтобы ей отправили как можно больше открыток.
В результате почтальоны доставили на отдельной машине 33 тысячи писем. Сабина на какое-то время даже забыла о болезни. Но последнее МРТ показало, что опухоль в голове девочки разрастается, и с каждым днем ей становится только хуже. Большую часть времени она спит. В последнем своем посте Сабина поблагодарила всех за открытки и написала, что, кажется, пришло время попрощаться.
.@stichtingNGNG De post is geweest, ik zit hier te janken, kijk nou hoeveel liefde!Jullie zijn GEWELDIG echt!— Ellen (@EllenNGNG) 29 апреля 2017 г.
Dank je wel namens Sabine pic.twitter.com/NS1734EqzB
Фото: скриншот соцсети