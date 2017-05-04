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Cегодня вечером в Киеве состоится официальное открытие 62-го конкурса песни "Евровидении". По красной дорожке, которую развернут в знаменитом Мариинском парке, пройдут участники из 42 стран.

Российского исполнителя на празднике, в проведение которого Украина вложила почти 8 миллионов евро, не будет. Как известно, Россия отказалась от участия в конкурсе после того, как Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну. Якобы, российская певица "нарушила украинское законодательство", выступив ранее в Крыму.

Теперь же Европейский Вещательный Союз допустил введение санкций в отношении России. Якобы, представители российской делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года и тем самым нарушили устав конкурса. Первый канал, как известно, тянул с оглашением имени представителя России в этом году не то что до последнего разрешенного регламентом дня, до последнего часа.

Справедливости ради стоит заметить, что наказание грозит и Украине. Киев был обязан обеспечить выступление всех конкурсантов в 2017 году, чего не выполнил. Тем сам нарушил основополагающий принцип конкурса.

Теперь же, как сообщает телеканал Рен-ТВ, обе страны могут обязать выплатить огромный штраф, либо их отстранят от выступлений на конкурсе на 3 года. Специальна референтная группа в ближайшее время обсудит, какие именно санкции будут введены. Официальное же уведомление о результатах встречи будет сделано только в июне.

Но российский след в Киеве в этом году все-таки будет. Одним из фаворитов конкурса считается 17-летний москвич Кристиан Костов – на конкурсе он представляет Болгарию. Кристиан знаком по участию в проекте "Голос. Дети". Его высокие шансы на победу эксперты связывают со скандалом с российской певицей Юлией Самойловой. Теперь, мол, все русскоязычные телезрители в знак протеста отдадут парню из Москвы свои голоса. А сам он уже пообещал, что в случае выигрыша награду – "Хрустальный микрофон" – привезет в российскую столицу. И разобьет ее, чтобы сделать эффектное видео для своих соцсетей.