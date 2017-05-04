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Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

В июне ему исполняется 96 лет.

Как говорится в официальном заявлении королевского двора, "Его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы".

"Принц Филипп будет посещать запланированные мероприятия до августа, как один - так и сопровождая Ее Величество. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, хотя сможет посещать некие мероприятия время от времени", - сообщил Букингемский дворец.

Ранее стало известно о том, что в четверг в Букингемском дворце проходит встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи.

Представители дворца не раскрывали тему встречи. Однако, по информации Би-би-си, она не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или принца Филиппа.

Накануне и королева, и герцог Эдинбургский провели все намеченные мероприятия.

Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, встретилась в Букингемском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, чтобы одобрить роспуск парламента перед всеобщими выборами.