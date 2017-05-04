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Пенсионеры из краснодарской общественной организации «Социальная справедливость» снялись в кавере на песню «Тает лед». В видеоролике они прочитали рифмовки против российского оппозиционера Алексея Навального.

На ролик, выложенный на YouTube, обратил внимание сам Навальный. О том, что его сделала «Социальная справедливость», пишет Rustelegraph.ru.

Видео было выложено на канале Soc Sprav 29 марта. На этом канале регулярно публикуются ролики с критикой оппозиционера.

Как отмечает Rustelegraph.ru, активисты «Социальной справедливости» — это, в основном, пенсионеры, они устраивают пикеты, собирают подписи в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина и регулярно атакуют предвыборный штаб Навального в Краснодаре.

«Всё. Ухожу из политики. По мне нанесен самый страшный из возможных ударов: краснодарская "Единая Россия" сделала кавер "Тает лед" про меня», — написал Навальный в твиттере.

Всё. Ухожу из политики. По мне нанесён самый страшный из возможных ударов: краснодарская "Единая Россия" сделала кавер "Тает лёд" про меня pic.twitter.com/vr2P1Jb3xi — Alexey Navalny (@navalny) 4 мая 2017 г.

«Тает лед» — популярная песня украинской группы «Грибы».