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Международная федерация баскетбола (ФИБА) изменила правила, касающиеся внешнего вида спортсменок, и разрешила им выступать на соревнованиях в хиджабах. Ранее данный предмет одежды был запрещен на площадке из соображений безопасности игроков.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ВВС, новые правила уже одобрены и официально вступят в силу с 1 октября этого года.

"Новое правило принято, так как традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, что не соответствовало прежним правилам", - говорится в заявлении ФИБА.

В соответствии с поправкой, принятой ФИБА, головной убор должен быть белого, черного или цвета формы. При этом он не должен прикрывать какую-либо часть лица и не должен представлять опасность получения повреждения для игрока и других баскетболисток.

В сентябре 2014 года женская сборная Катара по баскетболу отказалась участвовать в Азиатских играх из-за запрета на ношение на площадке хиджабов.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила женщинам из религиозных соображений играть с покрытой головой.