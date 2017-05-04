Марин Ле Пен закидали яйцами во время предвыборной поездки (2)
В мире | 4 мая 2017 года, 17:17
Во время предвыборной поездки по северо-западному региону Бретань кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен забросали яйцами. Видео случившегося опубликовал BFMTV.
Инцидент произошел в городе Доль-де-Бретань в момент, когда политик общалась с местными жителями. Охранники прикрыли голову Ле Пен руками и увели ее в помещение. Кто совершил нападение на кандидата в президенты, не сообщается.
По итогам первого тура президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, который набрал 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей. Второй тур состоится 7 мая.
Источник: Lenta.ru
И что за скотина этот Макрон!?
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ну так там полно радикальных мигрантов....
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