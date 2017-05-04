В мире |

Обвинение в суде будет требовать для бывшего президента Украины Виктора Януковича высшую степень наказания — пожизненное лишение свободы по делу о госизмене, передает РИА «Новости».

Об этом на брифинге заявил прокурор Виктор Кравченко.

«Наивысшая степень наказания — это пожизненное лишение свободы. В связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время досудебного расследования не признал свою виновность, сторона обвинения будет ходатайствовать только о наивысшей мере наказания», — сказал Кравченко.

Ранее Облонский районный суд Киева разрешил экс-президенту Украины Виктору Януковичу принять участие в предварительном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции.