Обвинение требует для Януковича высшую меру наказания (6)
В мире | 4 мая 2017 года, 17:20
Обвинение в суде будет требовать для бывшего президента Украины Виктора Януковича высшую степень наказания — пожизненное лишение свободы по делу о госизмене, передает РИА «Новости».
Об этом на брифинге заявил прокурор Виктор Кравченко.
«Наивысшая степень наказания — это пожизненное лишение свободы. В связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время досудебного расследования не признал свою виновность, сторона обвинения будет ходатайствовать только о наивысшей мере наказания», — сказал Кравченко.
Ранее Облонский районный суд Киева разрешил экс-президенту Украины Виктору Януковичу принять участие в предварительном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции.
Источник: Газета.ru
А ты уверен - что он упырь, а не Параша шенко???
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прокуратор Понтий Пилат всегда был против смертной казни и вообще ОН был белым и пушистым, но время когда ОН жил было жестоким и Понтию приходилось отправлять на смерть тысячи людей и что удивительно ОН всегда плакал зачитывая приговор====короче, гАвнюки есть всегда при любой власти и в любые времена---а отмазка канает только для тех кто хочет оправдать свою сУчность
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Обвинение требует, но как этого упыря поймать не говорит.
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