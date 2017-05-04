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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ предупредила оппозиционера Алексея Навального о запрете ему выезжать за границу для лечения.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Он сослался на телефонный разговор с начальницей уголовно-исполнительной инспекции, где должен регулярно отмечаться Алексей Навальный, которая, по словам Кобзева, сказала ему, чтобы он предупредил своего клиента о запрете выезжать за границу.

Юрист отметил, что его собеседница "утверждает, что выезжать за рубеж при условном сроке запрещено". По мнению адвоката ФСИН неверно трактует закон: "Условно осужденным можно ограничить выезды за рубеж, но не то, чтобы это делалось в обязательном порядке".

Ранее сообщалось о том, что Алексей Навальный получил загранпаспорт для лечения за границей тяжелого ожога правого глаза из-за нападения хулигана.