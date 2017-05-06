В Африке обнаружено новое смертельное заболевание
В мире | 6 мая 2017 года, 10:27
В Республике Либерия (государство в Западной Африке) зарегистрировано 28 случаев нового, неизвестного на сегодняшний день заболевания. 12 из заболевших скончались, сообщает Роспотребнадзор.
Болезнь протекает тяжело и сопровождается лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. Все случаи заболевания были зафиксированы в период с 23 апреля по 4 мая этого года среди взрослого населения страны.
Экспертизы подтвердили, что вирус Эбола отношения к эпидемии не имеет. По мнению медиков, причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.
К расследованию подключены специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных организаций.
Источник: L!FE.ru