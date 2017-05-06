Потеряли Крым, потеряете и "Евровидение": шутка итальянского ведущего возмутила украинцев (1)
В эфире одного из центральных телеканалов Италии RAI ведущие цинично и оскорбительно высказались об Украине и песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.
Видео было опубликовано в официальном сообществе ТВ-передачи в Facebook. Об этом сообщает «Обозреватель».
Ведущая передачи NEMO сообщила, что представитель Италии Франческо Габбани уже прибыл в столицу Украины.
На что второй ведущий по имени Энрико ответил: "Да, в этом году фестиваль "Евровидение" пройдет в Украине, но Габбани мощнее советской ракеты. Украина уже потеряла Крым, потеряет и "Евровидение"!"
"Вперед, Габбани!" - подытожила девушка.
Многие пользователи сети возмущены подобными словами и требуют от телеканала RAI официальных извинений.
В соцсетях итальянских журналистов упрекнули в том, что они «ничего не знают об Украине».
Напомним, ранее креативный директор "Евровидения-2017" рассказал о возможных санкциях против Украины.
Председатель оргкомитета конкурса "Евровидение" Франк-Дитер Фрайлинг заявил немецкому изданию, что на Украину могут быть наложены санкции, поскольку украинская сторона нарушила устав "Евровидения" и не обеспечила выступление всех участников на конкурсе.
В свою очередь, Россия также может быть "наказана", так как не принимала участия в различных заседаниях в столице Украины в преддверии конкурса. Подобный жест организаторами также расценивается как нарушение устава.
По словам Фрайлинга, официальное сообщение по этому вопросу будет сделано уже после проведения "Евровидения", ориентировочно 12 июня.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
«Евровидения-2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая. По данным букмекеров, главный фаворит конкурса – итальянский певец Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma («Западная карма»).
И уготована вам участь резервации,как Латвия,например.Хохол-европеец-это похлеще будет,чем нашествие мусульман.