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В эфире одного из центральных телеканалов Италии RAI ведущие цинично и оскорбительно высказались об Украине и песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Видео было опубликовано в официальном сообществе ТВ-передачи в Facebook. Об этом сообщает «Обозреватель».

Ведущая передачи NEMO сообщила, что представитель Италии Франческо Габбани уже прибыл в столицу Украины.

На что второй ведущий по имени Энрико ответил: "Да, в этом году фестиваль "Евровидение" пройдет в Украине, но Габбани мощнее советской ракеты. Украина уже потеряла Крым, потеряет и "Евровидение"!"

"Вперед, Габбани!" - подытожила девушка.

Многие пользователи сети возмущены подобными словами и требуют от телеканала RAI официальных извинений.

В соцсетях итальянских журналистов упрекнули в том, что они «ничего не знают об Украине».

Напомним, ранее креативный директор "Евровидения-2017" рассказал о возможных санкциях против Украины.

Председатель оргкомитета конкурса "Евровидение" Франк-Дитер Фрайлинг заявил немецкому изданию, что на Украину могут быть наложены санкции, поскольку украинская сторона нарушила устав "Евровидения" и не обеспечила выступление всех участников на конкурсе.

В свою очередь, Россия также может быть "наказана", так как не принимала участия в различных заседаниях в столице Украины в преддверии конкурса. Подобный жест организаторами также расценивается как нарушение устава.

По словам Фрайлинга, официальное сообщение по этому вопросу будет сделано уже после проведения "Евровидения", ориентировочно 12 июня.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.

«Евровидения-2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая. По данным букмекеров, главный фаворит конкурса – итальянский певец Франческо Габбани с песней Occidentali's Karma («Западная карма»).