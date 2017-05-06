В мире |

Украина, Норвегия, а также страны кандидаты на вступление в Евросоюз — Черногория и Албания продлили на полгода, до 15 сентября, действие индивидуальных санкций против внесенных в «черный список» граждан России и Украины, а также ряда организаций. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу, 5 мая, заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

В санкционном списке на данный момент 150 физических лиц. Среди них российские политики и чиновники, бизнесмены и силовики, а также представители руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, санкции введены в отношении 37 организаций. Как отмечает ТАСС, все они имеют отношение к ДНР и ЛНР.

Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в страны Евросоюза. В случае обнаружения активов этих лиц в европейских банках средства подлежат замораживанию.

Государства-члены Евросоюза, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с вхождением в ее состав Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.