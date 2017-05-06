Меркель знает, как бороться с терористами ИГИЛ (2)

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В мире | 6 мая 2017 года, 14:36

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лучшим средством в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) является создание коалиций с региональными силами. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на видеоподкаст с сайта правительства ФРГ.

«Если взять, например, Сирию и борьбу с исламистским терроризмом, то я считаю правильным образование коалиций, включающих в себя также региональные силы, в частности страны Персидского залива и другие», — отметила она.

Ранее 6 мая сообщалось, что в том же видеообращении Меркель заявила о том, что НАТО должна продемонстрировать готовность к обороне с одной стороны, но при этом не обрывать нить диалога с Россией.

14 марта стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов. Берлин назвал его слова абсурдными.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
еж23 минуты назад
Да уж!!! Лучший вариант борьбы,впустить в Европу почти 2 миллиона т.с. Беженцев! А кто знает что они из себя представляют?
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eiroskeptiki.lv13 минуты назад
Лучший способ - прекратить финансирование. И ведь не проблема вычислить в наше-то время все их источники...было б желание. А не имитация бурной деятельности по созданию комиссий и подкомиссий.
А можно еще и фрау Меркель напустить на них без параджи и без косметики.
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