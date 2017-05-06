Charlie Hebdo изобразил Ле Пен и Макрона в виде собак (3)

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В мире | 6 мая 2017 года, 18:43

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидатов в президенты страны Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона в виде собак. Картинка появилась в разделе «Рисунок дня».

Лидер движения «Вперед!» нарисован в образе пуделя, который якобы говорит «Марин, на место!» За ним бежит маленький французский бульдог с лицом бывшего руководителя «Национального фронта» с припиской «Гав?» Надпись, сопровождающая рисунок, гласит: «Макрон в Елисейском дворце».

Это не первое изображение еженедельника на тему выборов во Франции. 25 апреля Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его жену Бриджит, которая говорит супругу: «Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок».

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
леший2 часа назад
смелые ребята!---такие смелые, что каждый раз три раза переспрашивают, можно или низя----а так очень смелые и даже где-то бесстрашные ----без страха ходят по этажу издательства и даже по одному в туалет====свобода слова заканчивается там, где может достать кулак оппонента!----а то что ИХ бить будут и не раз, так это предсказуемо----видимо у ебдошников хороший страховой полис
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lol2 часа назад
nasratj ma hebgo , glavn chobi sdeali delo (terri , okupacija )
kod : 1010 = 3 ?
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eitoskeptiki.lv2 часа назад
А по-моему, эта бульдожка сзади Макрона как две капли воды похожа на его старуху-жену.
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