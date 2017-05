В мире |

Во Франции открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов. Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

По состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 по латвийскому времени), явка избирателей составила 28,23%, передает BFM TV со ссылкой на официальные данные Министерства внутренних дел страны. Отмечается, что на выборах в 2012 году на это же время явка была 30,66%, а в 2007 году — 34,11%.

Сами кандидаты на пост президента уже также проголосовали на выборах. Марин Ле Пен проголосовала на выборах в коммуне Энен-Бомон, а Эммануэль Макрон с супругой прибыли на избирательный участок в городе Ле-Туке.

