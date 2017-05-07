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Во Франции открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов. Во втором туре за президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

По состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 по латвийскому времени), явка избирателей составила 28,23%, передает BFM TV со ссылкой на официальные данные Министерства внутренних дел страны. Отмечается, что на выборах в 2012 году на это же время явка была 30,66%, а в 2007 году — 34,11%.

Сами кандидаты на пост президента уже также проголосовали на выборах. Марин Ле Пен проголосовала на выборах в коммуне Энен-Бомон, а Эммануэль Макрон с супругой прибыли на избирательный участок в городе Ле-Туке.

Présidentielle 2017: Emmanuel Macron a voté au Touquet pic.twitter.com/TdkK6Qbct2 — BFMTV (@BFMTV) 7 мая 2017 г.

Voter turnout at noon is 28.23%, compared to 30.66% in 2012 and 34.11% in 2007. #Presidentielle2017 pic.twitter.com/MqPLQuihEa — The Local France (@TheLocalFrance) 7 мая 2017 г.

Избирательные участки открылись во Франции в 8:00 по местному времени (6:00 по Гринвичу) и закроются в 19:00. Как ожидается, к этому моменту уже станут известны результаты экзит-поллов.

Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя станет известно раньше.

Кандидаты на пост президента Франции предлагают избирателям кардинально разные программы. Так, либеральный центрист Макрон выступает за дальнейшее дерегулирование экономики и поддерживает Евросоюз. В то же время Ле Пен предлагает французам националистическую, антииммиграционную программу. Она хочет отказаться от евро и провести референдум о членстве страны в ЕС.

Опросы и наблюдатели ранее предсказывали победу Макрону, однако, по словам аналитиков, низкий уровень явки может значительно подорвать его шансы.

После окончания голосования кандидаты выступят на митингах своих сторонников.

Несмотря на принципиальные политические и мировоззренческие расхождения, оба выбрали для этого исторические места Парижа, связанные с монархическим прошлым Франции. Правда, по словам представителей их избирательных штабов, никакого подтекста за этим искать не нужно.

Митинг Макрона пройдет на площади перед Лувром, резиденцией французских королей до второй половины XVII века, когда Людовик XIV построил Версаль.

Кандидат выбрал это место после того, как городские власти отказали ему в проведении акции на Марсовом поле перед Эйфелевой башней из опасения, что митингующие испортят газоны.

Вид вытоптанной травы в самом центре города мог бы произвести неприятное впечатление на членов Международного олимпийского комитета, которые всего через неделю приедут инспектировать столицу Франции в рамках рассмотрения ее заявки на проведение Летних игр 2024 года.

Площадь перед Лувром, где уже установили сцену, с которой будет выступать Макрон, находится ровно на полпути между Площадью Согласия, где в 2007 году праздновал победу Николя Саркози, и Площадью Бастилии, местом торжества Франсуа Олланда в 2012 году.

Марин Ле Пен обратится к сторонникам в охотничьем павильоне императора Наполеона III в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

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