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В Астане прошел крупнейший в истории страны военный парад, сообщает портал NUR.kz. Он посвящен 25-летию образования вооруженных сил страны.

Открыл парад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства поприветствовал военных и поздравил их с Днем защитника отечества и приближающимся Днем Победы.

В обращении к военнослужащим Назарбаев подчеркнул, что вооруженные силы страны переживают исторический этап своей модернизации.

"Принципиально новым направлением деятельности является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила", — цитирует ТАСС слова президента страны.

Сообщается, что прошедший в Астане парад является самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В мероприятии было задействовано свыше 5 тысяч военнослужащих, порядка 300 единиц вооружения и военной техники, а также более 70 вертолетов и самолетов военной авиации.

Фото: Минобороны Республики Казахстан