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Сотрудники Госпогранслужбы Украины утром, 7 мая не пропустили через границу двух журналисток российского издания, который ехали на "Евровидение". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель ведомства Олег Слободян.

Он добавил, что журналисткам также на три года запретили въезд на территорию страны за "нарушение законодательства Украины" после посещения Крыма.

"Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на "Евровидение" не является документом, который дает право для пересечения границы", — написал Слободян.

Его слова также подтвердил советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", — написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, в субботу, 6 мая украинские пограничники отказались пропустить на Украину фотокорреспондента агентства "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова. На пограничном пункте, как поясняли в агентстве, ему было вручено уведомление об отказе во въезде.

По словам Геращенко, доказательства "незаконного пребывания на территории украинского Крыма" фотограф Рамиль Ситдиков сам предоставил пограничникам и волонтерам "Центра Миротворец", и сам задокументировал себя.

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин.

Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".

Источники: gazeta.ru, РИА Новости, ТАСС